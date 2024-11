ALLERTA METEO ROSSA | 2^ catastrofe anche per la Moto GP: il mondiale è finito?!

Il meteo rischia di compromettere ancora il finale di campionato di Moto GP, che adesso potrebbe concludersi addirittura qui.

Nel weekend che si è appena concluso la Moto GP è scesa in pista per il penultimo appuntamento della stagione. Nel Gran Premio della Malesia il nostro Pecco Bagnaia ha trionfato, mettendo al secondo posto il rivale Martin e al terzo il connazionale Enea Bastianini. Un risultato importante per lui, che però rischia di non bastare per vincere il terzo titolo mondiale di fila.

Il vantaggio dello spagnolo in classifica è di ben 24 punti, e per questa ragione per laurearsi ancora campione del mondo il pilota torinese ha bisogno di un autentico miracolo nell’ultima gara della stagione. Attenzione però, perché questa rischia addirittura di non disputarsi.

Ancora una volta infatti una pesante allerta meteo rischia di condizionare il motomondiale. Una vera e propria catastrofe infatti si è nuovamente abbattuta sulla Spagna, tanto che potrebbe far concludere il campionato senza nemmeno svolgere l’ultima corsa. Vediamo dunque che cosa sta succedendo.

Allarme in Moto GP

Come ben sappiamo l’ultimo appuntamento del motomondiale si sarebbe dovuto disputare a Valencia. Purtroppo la catastrofica alluvione che ha colpito tutta la comunità valenciana ha portato alla cancellazione del Gran Premio. Il circuito infatti era praticamente inagibile, ma soprattutto la vita di tantissime persone della zona è stata distrutta, motivo che ha portato dunque a prendere questa decisione, avallata a gran voce anche da praticamente tutti i piloti.

Detto ciò si è deciso di cambiare la sede dell’ultima gara, che sarà quella la quale andrà a decidere l’assegnazione del Mondiale. La scelta è ricaduta su Barcellona, altra città spagnola. Tuttavia anche in questo caso le condizioni molto critiche dal punto di vista meteorologico rischiano clamorosamente di far saltare tutto.

Ecco che cosa sta succedendo

In tutta la Catalogna sono in corso forti piogge e temporali, tanto che l’Agenzia Meteorologica Statale, forse anche a causa di quanto accaduto a Valencia, ha emanato un’allerta rossa.

Per questa ragione dunque non è da escludere che anche in questo caso venga cancellato il Gran Premio. Qualora questa situazione si ripresentasse dunque è possibile che il Mondiale di Moto GP si concluda senza nemmeno disputare l’ultima gara in programma, che sembra essere stata colpita da una vera e propria maledizione.