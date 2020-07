La Protezione Civile Regionale, attraverso i propri canali ufficiali, ha diramato una nota in cui mette in allarme la popolazione siciliana, specialmente quella residente nella provincia di Palermo, per l’allerta incendi a causa delle temperature elevate nella giornata di domani. In basso, la nota integrale:

“La Protezione Civile Regionale ha emanato un bollettino meteo che preannuncia per la giornata di domani massimo rischio incendi in ampie zone della Sicilia, compresa la provincia di Palermo, e una ondata di calore con temperature fino a 36 gradi.

L’ondata di calore è prevista IN AUMENTO, con passaggio da livello 2 a livello 3 per la giornata di domenica, quando le temperature al suolo saranno fino a 37 gradi”.