Riccardo Allegretti, ex calciatore del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Passione Bari Radio Selene”.

«Feci il mio primo gol col Bari a Palermo, ad un passo dalla porta. La partita di ritorno poi è stata spettacolare. Se penso ai rosa ricordo con piacere le partite fatte disputate in biancorosso. Loro erano costruiti per altri obiettivi rispetto ai nostri e in casa avevamo una spinta in più grazie ai nostri tifosi».