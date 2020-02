Secondo le ultime indiscrezioni, in merito alla questione Coronavirus, il Governo avrebbe l’intenzione di apportare le medesime misure in caso di calamità naturali, ovvero la sospensione dei pagamenti di tasse e cartelle, delle bollette elettriche e dei mutui per le zone coinvolte. Il Mef punta inoltre ad inserire nel decreto anche facilitazioni per l’accesso delle imprese coinvolte dall’emergenza Coronavirus al Fondo di garanzia per le Pmi.