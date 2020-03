Siviglia-Roma, doppia sfida a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. Stando a quanto riferito dal “Corrieredellosport.it”. il ministro della Salute della Andalusia ha comunicato con una nota la disposizione di far disputare la gara d’andata degli ottavi di Europa League a porte chiuse. Lo stesso vale per la gara di ritorno all’Olimpico di giovedì 19 marzo. La notizia era già nell’aria da ieri, quando la polizia andalusa aveva inoltrato la richiesta di chiudere l’impianto ai tifosi a una delegazione del governo. Ecco la nota ufficiale: “Il Ministero della salute e delle famiglie riferisce che, ai sensi delle disposizioni di legge 2/1998 della salute dell’Andalusia e nella legge 16/2011 della sanità pubblica, è stato deciso di sospendere l’assistenza pubblica alla partita che si terrà giovedì 12 marzo allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán tra il Sevilla Fútbol Club e l’AS Roma”.