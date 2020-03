Il governo italiano sembra pronto ad allargare le misure restrittive previste per la Lombardia e le altre 14 province già dichiarate zona rossa all’intero territorio italia. Stando a quanto riferito dal td de La7, tale decisione dovrebbe essere annunciata a breve dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa in diretta su Facebook. Il Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi poi domattina, questa decisione sarebbe arrivata dopo una riunione dello stesso Conte con i capi delegazione.