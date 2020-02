I commercianti cinesi chiudono momentaneamente i propri negozi per paura di essere contagiati dal Coronavirus. Su “Gds.it” si leggono alcune testimonianze a proposito di questo: «Ieri – racconta un commerciante cinese – i maggiori grossisti del commercio cinese palermitano si sono incontrati inun locale per un aperitivo. Lì hanno notato un gruppo di turisti provenienti da Bergamo. Tra una chiacchiera e l’altra, i turisti hanno precisato di non essere arrivati con lo stesso gruppo che attualmente si trova in quarantena a Palermo, svelando il loro percorso turistico tra le vie del centro storico, proprio nelle zone dove il popolo delle lanterne rosse ha la maggiore densità di negozi». Circa l’85% dei commercianti ha abbassato le saracinesche: «Si tratta di una misura precauzionale per tenere lontano il rischio contagio che potrebbe arrivare dai turisti incontrati nel locale e dai clienti italiani venuti in contatto con loro. La comunità cinese sta solo adottando con scrupolo tutte le misure di protezione dal contagio».