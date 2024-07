All. Velez su Valentin Gomez: «Palermo? Ci saranno 10 possibilità uguali o migliori di questa ad attenderlo»

Gustavo Quinteros, tecnico del Velez, è intervenuto nella conferenza stampa post-gara al temine della vittoria nel match contro la Platense. Il tecnico si è espresso anche sulla situazione Valentin Gomez-Palermo.

«Valentin Gomez? Gli ho solo detto che domani comincia ad allenarsi con noi, per guarire. La prossima partita giocherà. Sono un po’ egoista, penso al nostro futuro ed al fatto che Valentin possa continuare a crescere come professionista, poi andrà in Europa e giocherà per qualche altra squadra. Gli ho detto che se ciò non accade adesso, non debba dubitare del fatto che ci saranno in futuro 10 possibilità uguali o migliori di questa ad attenderlo. Lo aiuteremo affinché possa iniziare ad allenarsi e se deve partire, se ne andrà, ovviamente. Naturalmente lo sosterremo in tutti i modi possibili».