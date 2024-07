Tutto vero: pagano la clausola rescissoria e si prendono Dovbyk | Al centro dell’attacco

Un club si è assicurato il cartellino del bomber rivelazione della scorsa Liga e lo userà come punto di riferimento per il reparto offensivo.

La stagione che si è conclusa ormai da qualche mese ha visto diverse sorprese importanti. Una delle principali di sicuro ha riguardato il Girona, autore di un cammino a dir poco eccezionale in Liga. Il club catalano infatti contro ogni pronostico ha ottenuto la qualificazione in Champions League, e addirittura nella prima parte di campionato era riuscito a tenere il passo del Real Madrid in testa alla classifica.

Un’annata favolosa quindi per i biancorossi, che ovviamente hanno fatto brillare diverse stelle nel loro firmamento. Di sicuro la più luminosa è stata il centravanti Artem Dovbyk, che in 36 partite è riuscito a mettere a segno ben 24 gol, assicurandosi così il titolo di capocannoniere e dunque il tanto ambito Pichichi. E’ naturale che quanto fatto di buono dal 27enne ucraino non sia passato affatto inosservato, e di conseguenza diversi club si sono messi sulle sue tracce.

Uno di questi però ormai pare aver deciso in maniera definitiva di acquistarlo e di portarselo in rosa. La società in questione infatti vuole pagare la clausola rescissoria per garantirsi le sue prestazioni, mettendolo così al centro del reparto offensivo in vista del prossimo anno. I tifosi non vedono l’ora di esultare ai suoi gol.

Ecco chi si prende Dovbyk

Sarà una calda estate di mercato per l’Atletico Madrid. La squadra allenata dal Cholo Simeone infatti sta mettendo in atto diversi cambiamenti in rosa. Uno dei ruoli più colpiti da questa mini rivoluzione è di sicuro l’attacco.

Fino ad ora sono già andati via Memphis Depay, che ha lasciato a parametro zero dopo la scadenza del contratto, e Alvaro Morata, il quale come ben sappiamo si è trasferito al Milan nelle scorse settimane. E per riempire il vuoto lasciato dai due giocatori andati via, i Colchoneros hanno deciso di virare a tutta carica proprio su Dovbyk.

L’Atletico orientato al pagamento della clausola

La società madrilena aveva proposto un affare basato su una parte economica fissa più bonus da raggiungere e che avrebbero consentito ulteriori introiti al Girona.

Tuttavia viste le resistenze del club catalano, ad oggi la soluzione più probabile pare essere quella del pagamento della clausola rescissoria presente nel suo contratto dal valore di ben 40 milioni di euro.