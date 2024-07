Tuttosport: “Palermo, Blin e Pierozzi. Cremonese c’è Moretti. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport, si sofferma sulle trattative dei giorno in Serie B.

Il Palermo piazza altri due colpi e continua a rinforzare una squadra che si annuncia come sicura competitor per la promozione diretta, insieme alle altre due grandi favorite Sassuolo e Cremonese. Dalla Fiorentina arriva il difensore Niccolò Pierozzi, reduce dal prestito alla Salernitana, mentre dal Lecce approda Alexis Blin, completando così un centrocampo già di categoria superiore. Il francese, che in Salento ha indossato anche la fascia di capitano, ha firmato un contratto triennale. Pierozzi e Blin, insieme al portiere diciannovenne Francesco Di Bartolo, prelevato dal Lommel, hanno già sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni.

Situazione Valentin Gomez

Ancora da definire la situazione di Valentin Gomez, difensore argentino con passaporto spagnolo, che il Palermo ha prelevato dal Velez Sarsfield per girarlo in prestito al River Plate. Gomez ha parlato del suo ginocchio, che secondo lui non necessiterebbe di operazione, dichiarandosi disposto a giocare senza intervento chirurgico.

La Sampdoria Continua il Mercato

Nel frattempo, la Sampdoria prosegue il mercato, convinta di essere nei paletti delle norme federali dopo la ristrutturazione del debito. Secondo diversi rumors, la cessione di Emil Audero al Como porterebbe quasi 5 milioni di euro nelle casse della Sampdoria, mentre il trio Ioannou-Ghidotti-Bellemo si trasferirebbe in Liguria con la formula del prestito senza particolari oneri. Questo permetterebbe alla Sampdoria di mantenere un bilancio economico leggero. È stato ufficializzato anche l’olandese Melle Meulensteen.

Movimenti di Altre Squadre

Cremonese: Vicina all’acquisto del difensore Lorenzo Moretti della Triestina.

Catanzaro: Ufficializzati gli acquisti dell’attaccante Filippo Pittarello dal Cittadella e del centrocampista Riccardo Pagano dalla Roma.

Brescia: Ha fatto arrivare in prova il difensore centrale cipriota Giorgos Viktoros, che però si è infortunato al primo allenamento.

Cosenza: Ufficializzato l’acquisto del portiere Thomas Vettorel dal Gubbio e l’attaccante Simone Mazzocchi dall’Atalanta.

Pisa: Vicino all’acquisto di Adrian Semper dal Como, il che libererebbe il brasiliano Nicolas Andrade per il Bari.

Mantova: Ufficializzato Aramu, che ha sostenuto il primo allenamento con il nuovo allenatore Possanzini.