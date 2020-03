Attraverso il proprio profilo Facebook, Massimo Agovino allenatore del Giugliano si esprime in merito all’emergenza Coronavirus ed esorta la Lega Nazionale Dilettanti a fermare l’intero campionato. Ecco quanto scritto: “FERMATE la serie D, non ci sono interessi e diritti televisivi, non c’è un ca**o…c’è il Savoia e la Turris che giocano scontri diretti in casa con Palermo ed Ostia Mare, perché dare il vantaggio delle porte chiuse? Ci sono i mancati incassi, e i presidenti lo sanno bene cosa vuol dire. In serie D si vive anche di questo,e poi c’è la salute di mezzo, ma di che parliamo? Porte chiuse o aperte il contagio è dietro l’angolo, andare in trasferta è un rischio, muoversi in trenta persone e fare 1000 km è un rischio… FERMATE TUTTO!!!”.