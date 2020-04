«Dopo tre anni avevo bisogno di stabilità. Volevo andarmene dopo la prima stagione, dopo sei mesi dissi che non avevo trovato ciò che mi aspettavo e che non era professionale quanto stava accadendo. Il primo anno abbiamo avuto tre o quattro direttori sportivi e cinque diversi allenatori, il che vuol dire anche cinque diversi staff tecnici». Queste le parole del terzino dell’Amiens, Haitam Aleesami, rilasciate ai microfoni di “Get French Football News”, in merito alla sua avventura a Palermo.