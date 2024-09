Al via su Sky la nuova Champions League: il programma e il palinsesto completo

Dal 17 settembre 2024 ripartono le grandi emozioni della Champions League su Sky e in streaming su NOW. La stagione 2024/2025 si preannuncia ricca di sorprese, con Sky che trasmetterà in esclusiva ben 185 delle 203 partite previste, inclusi i turni preliminari e i playoff. Oltre alla Champions, gli abbonati potranno godere anche delle gare di Europa League e Conference League, per un totale di 527 partite live. Le piattaforme offriranno 51 serate di calcio europeo, coprendo ogni istante della competizione fino alla finale di Champions, prevista per il 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera.

La novità più attesa riguarda il nuovo format imposto dalla UEFA per la Champions League, che prevede un cambiamento significativo nella struttura del torneo. A rendere tutto ancora più interessante è la presenza di ben cinque squadre italiane nella massima competizione continentale: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, pronte a sfidare i migliori club europei.

Anche Europa League e Conference League hanno subito una piccola rivoluzione, con tutte le 342 partite trasmesse in diretta su Sky e NOW. La formula di “Diretta Gol” garantirà una copertura completa delle serate europee, permettendo di seguire in tempo reale le emozioni da ogni campo.

La squadra di Sky Sport sarà ancora una volta protagonista con il ritorno di volti noti e l’arrivo di nuove figure. Federica Masolin sarà la regina delle notti europee, conducendo il “Champions League Show” con collegamenti pre e post-partita, affiancata da una squadra di esperti composta da leggende del calcio come Fabio Capello, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Zvonimir Boban e molti altri. Paolo Condò si conferma la prima firma giornalistica, mentre Mario Giunta guiderà gli studi dell’Europa League. Tra le novità, l’ingresso del telecronista Stefano Borghi e della giovane creator Lisa Offside, che porteranno un tocco di freschezza e innovazione nelle serate europee.

Il palinsesto si presenta dunque ricco di appuntamenti imperdibili, con analisi approfondite, interviste esclusive ai protagonisti e tante curiosità per rendere ogni serata un vero e proprio evento per gli appassionati di calcio. Sky e NOW si preparano a regalare una stagione indimenticabile, confermandosi le piattaforme di riferimento per il grande calcio europeo.