Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, la nuova vicepresidente dell’Akragas, Sonia Giordano, dovrebbe arrivare in città il prossimo 22 giugno. Solo dopo la sua visita si potrà capire il contesto in cui la Giordano vuole operare. In tal senso la vicepresidente sta già portando avanti una serie di sondaggi per verificare la disponibilità di imprenditori ad affiancarla in questa avventura.