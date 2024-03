Akragas, Diego Russello: «Voglio rilevare il club e sogno di portarlo in Serie A»

L’imprenditore di origini agrigentine, Diego Russello,è interessato ad acquistare il 100% delle quote dell’Akragas, club di Serie D.

Lo stesso imprenditore ha rivelato le proprie ambizioni mediante i propri profili social con le seguenti parole:

«Il motivo perché voglio comprare l’Akragas? Prima di tutto perché ho Agrigento nel mio cuore. Poi perché sento una forte attrazione per la squadra dell’Akragas e ultimo perché sogno di portarlo in Serie A. Questo sogno posso farlo diventare realtà, ho i mezzi per farlo».