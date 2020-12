In conformità con quanto pattuito con l’AIC nelle stagioni scorse, anche per quest’anno la Lega Pro ha ratificato l’istituzione della sosta invernale pari a 8 giorni consecutivi durante la quale sarà vietata ogni attività agonistica ufficiale o non ufficiale, nonché di allenamento.

Pertanto, dopo la partita di mercoledì 23 dicembre p.v., nel periodo che va da giovedì 24 dicembre a giovedì 31 dicembre 2020 compresi sarà vietata ogni attività agonistica ufficiale o non ufficiale e quindi gli allenamenti riprenderanno il 1° gennaio 2021.





In alternativa, ma soltanto con l’accordo dei calciatori, la sosta potrà essere frazionata in due periodi (ad esempio 4 + 4 o 5 + 3).