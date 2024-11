AIA: Trentalange ha depositato deleghe per corsa a presidenza

Come riportato dall’Ansa, Alfredo Trentalange ha depositato le deleghe a sostegno della sua candidatura alla presidenza dell’Associazione italiana arbitro (Aia).

La scelta è stata quella di presentarne solo il numero necessario per lasciare a tutti la possibilità di un confronto democratico. Non deleghe raccolte per non far partecipare l’altro ma avute da uomini e donne convinti dal programma, che viene illustrato nel tour che Trentalange e i candidati al Consiglio Nazionale stanno affrontando, percorrendo la penisola, e che è stato inviato a tutti gli aventi il diritto di voto.