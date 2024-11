Infortunio tragico in Serie A | INTERVENTO CHIRURGICO URGENTE: torna in campo nel 2025

Brutte notizie per un calciatore del nostro campionato, costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico e a rimanere a lungo ai box.

La stagione attuale è una di quelle che vedrà più partite in assoluto nella storia del calcio. Almeno per quanto riguarda il calcio europeo infatti, soprattutto a causa dei nuovi format di Champions League e Mondiale per Club, alcune squadre dovranno scendere in campo un numero di volte molto elevato.

E’ ovvio che ciò sembra aver causato una situazione molto grave dal punto di vista degli infortuni. Giocare praticamente sempre ogni tre giorni è insostenibile, e i calciatori sono soggetti in maniera molto più frequente a problematiche di natura fisica. Basti pensare a livello europeo a quanti giocatori, anche di rilievo, fin qui hanno riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio, chiudendo in largo anticipo questa annata calcistica.

E nelle scorse ore un’altra brutta notizia da questo punto di vista ha lasciato tutti senza parole. Un calciatore della nostra Serie A infatti si è fatto male in maniera alquanto pesante, tanto da essere costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, che lo farà tornare in campo solamente il prossimo anno.

Grave infortunio per il calciatore del nostro campionato

Durante la scorsa pausa nazionali si è accesa una diatriba tra il Lecce e la selezione dello Zambia. Al netto di un infortunio importante infatti Lameck Banda è stato comunque convocato dal ct. Una situazione che ha fatto infuriare i giallorossi. Tuttavia il calciatore non ha potuto giocare, visto che il problema di cui è rimasto vittima si è rivelato molto serio.

Dopo tutti gli accertamenti del caso infatti l’esterno offensivo ha riportato la rottura del malleolo, cosa che lo costringe a doversi sottoporre ad intervento chirurgico. Una bella botta dunque, sia per il calciatore che per il club salentino. E ancora più triste è la notizia che indica il suo periodo di assenza dai campi di gioco.

Lungo stop per lui

Banda tornerà a disposizione di mister Giampaolo solamente nel 2025, e purtroppo il suo rientro in campo non è previsto per le prime settimane del nuovo anno.

Il suo infortunio lo costringe ad uno stop di circa tre mesi, che gli permetterà di rientrare in gruppo solo tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo prossimo.