AIA, novità sui rigori per fallo di mano: i dettagli spiegati da Rocchi

Gianluca Rocchi, designatore dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), ha annunciato un’importante novità riguardante le sanzioni per fallo di mano all’interno dell’area di rigore. In un’intervista a DAZN, Rocchi ha spiegato che i rigori assegnati per un tocco di mano, che in passato potevano essere accompagnati da un cartellino giallo o rosso, saranno ora trattati come altri tipi di fallo.

“Una novità riguarda i rigori per fallo di mano: quelli che prima venivano sanzionati con giallo o rosso saranno ora equiparati agli altri falli” ha dichiarato Rocchi. Questo significa che, in caso di un tocco di mano durante un’azione di tiro verso la porta, verrà assegnato soltanto il rigore, senza l’automatica espulsione o ammonizione del giocatore colpevole.

Tuttavia, rimane un’eccezione significativa. Rocchi ha sottolineato che “se un calciatore evita con la mano la segnatura di un gol,” cioè impedisce volontariamente e con evidenza una rete, continuerà a essere prevista la sanzione del cartellino rosso. Questo adeguamento normativo mira a evitare punizioni troppo severe in situazioni in cui il fallo di mano non influisce in modo decisivo sulla dinamica del gioco, rendendo le decisioni arbitrali più eque e meno drastiche.

Questa modifica potrebbe avere un impatto significativo sulle dinamiche di gioco, con una gestione più bilanciata dei falli di mano in area, un tema spesso dibattuto e controverso. L’obiettivo è quello di ridurre le situazioni in cui un fallo involontario si traduce in una sanzione eccessiva, mantenendo però un rigore severo per i comportamenti antisportivi chiari e intenzionali.