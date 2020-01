Il tecnico del Giugliano, Agovino, ha parlato ai microfoni di “Tuttogiugliano.com”, ecco le sue parole a proposito dell’ultimo match di campionato: «Il Castrovillari è stata l’unica squadra a rifilarci quattro gol, ergo questa serie di fattori ci ha spinto a dare il massimo, così da poter centrare la terza vittoria consecutiva. Ci aspettavamo una sfida ostica che si è rivelata tale, dato che quella allenata da Marra è una compagine che riesce a far giocare male gli avversari. Ho visto la partita che hanno perso a Nola, subendo un torto arbitrale non indifferente, così come il match contro il Palermo, anche in quel caso giocato con ordine da una squadra davvero tosta da affrontare. Nel primo tempo abbiamo sofferto, nella ripresa pensavo di avergli preso le misure, ma la verità è che, avendo involontariamente tolto certezze ai miei ragazzi con le modifiche dovute alle assenze, ho indebolito difesa e centrocampo, ma la coperta corta mi ha spinto ad agire in questa maniera. Ho preferito schierare Tarascio e Liccardo in difesa, dunque abbiamo sofferto a centrocampo. Attraverso la bravura e il coraggio siamo però riusciti a ribaltare il risultato, per giunta con cinque under in campo al triplice fischio. C’è stata una reazione che mi aspettavo, perché è una caratteristica che questa squadra sta dimostrando di avere nelle corde».