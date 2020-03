Uno dei calciatori della Serie A ad essere stato colpito dal Coronavirus è l’ex attaccante del Palermo Antonino La Gumina. Dello stato di salute dell’attaccante ne ha parlato il suo agente Claudio Vigorelli ai microfoni di “TMW”: «La Gumina ora sta bene. I suoi sintomi non erano preoccupanti, ha avuto un po’ di febbre. Il ragazzo è stato subito tranquillizzato. Ma questo virus non lascia indenne nessuno, dall’atleta al pensionato. Sarebbe stato opportuno rinviare prima il campionato? Probabilmente si. Giocare una giornata in più o in meno, ai fini del campionato, non cambia nulla dinanzi ad una situazione del genere. Ma col senno di poi è facile parlare».