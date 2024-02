“Ad un passo dall’addio”: Palermo, tremano i rosanero | Annuncio in conferenza stampa

Dichiarazioni a sorpresa da parte di un calciatore rosanero, che ha lasciato senza fiato i tifosi e tutto l’ambiente.

La stagione del Palermo prosegue in maniera positiva. I siciliani sono in piena zona playoff in Serie B, e il sogno promozione continua a restare vivo nella piazza.

In particolar modo poi la squadra allenata da Eugenio Corini è ancora in piena corsa per il secondo posto, che vorrebbe dire accesso diretto alla massima serie.

Tuttavia nelle ultime ore un annuncio a sorpresa ha fatto tremare tutto l’ambiente rosanero, con un calciatore che in conferenza stampa ha ammesso di essere ad un passo dall’addio al club. Vediamo di chi si tratta.

Il calciatore ai saluti

Nel corso del 24esimo turno di Serie B il Palermo si è imposto sulla Feralpisalò con il risultato di 2-1, ottenendo tre punti preziosissimi. La gara si è sbloccata solo nella ripresa, con gli uomini di Eugenio Corini che passano in vantaggio al 68esimo con il neo acquisto Filippo Ranocchia. Otto minuti più tardi poi i rosanero raddoppiano grazie ad una rete di Edoardo Soleri, entrato da poco. Inutile il gol dei padroni di casa siglato da Dubickas al 91esimo.

Al termine della sfida però è stato svelato un clamoroso retroscena di mercato. Proprio l’autore del secondo gol palermitano infatti in conferenza stampa ha rivelato che durante la sessione di mercato invernale è stato molto vicino all’addio, saltato solamente all’ultimo proprio per la sua volontà di rimanere in Sicilia.

Le parole di Soleri

”Sono stato vicino ad andare via, ma sono troppo legato al Palermo. Sono felice di essere rimasto e sono contento di poter aiutare la squadra. E’ un campionato difficile, la Feralpisalò ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo siamo stati più cattivi, volevamo i tre punti. La squadra è forte, lo era prima e lo è ancora di più con i rinforzi. Se continueremo così ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Queste le dichiarazioni dell’esterno offensivo rosanero. Soleri infatti, come da lui stesso ammesso, era ad un passo dall’addio il mese scorso. Diversi club erano su di lui e volevano acquistarlo. Tuttavia il ragazzo, con la complicità del tecnico Eugenio Corini, ha deciso di restare, e adesso sogna di raggiungere traguardi importanti con questa maglia, magari proprio di giocare la Serie A con questi colori.