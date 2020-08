L’Acr Messina ha messo a segno un colpo di mercato in entrata, infatti arriva dalla Turris il centrocampista Domenico Aliperta. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale della società peloritana:

“Quarta operazione in entrata per l’Acr Messina, che ha definito l’ingaggio del centrocampista Domenico Aliperta. Il 30enne napoletano ha appena conquistato la C con la Turris, collezionando 25 presenze e realizzando sei reti. In carriera quasi 250 gettoni e tre stagioni in C con Noicattaro, Gela e Hinterreggio. Per lui anche una trentina di marcature, ben 19 negli ultimi quattro anni, in cui ha indossato anche la maglia dell’Altamura e dell’Agropoli”.