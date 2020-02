Accantonata l’ipotesi di una consegna al Sindaco, sommerso già dai complessi oneri economici da gestire, non è ben chiaro quali possano essere, in questo momento, le reali intenzioni della proprietà, la quale a seguito delle negative risposte ricevute dal campo, si è chiusa in un silenzio che può lasciare spazio a diverse conclusioni. La squadra, che nelle scorse settimane ha ricevuto gli stipendi, sa di poter solo contare sulla proprietà per il rispetto delle spese ordinarie di gestione e su sé stessa e, quindi, ha ripreso regolarmente gli allenamenti. Nel frattempo, sembra ci possa già essere l’interesse di qualche imprenditore, che ha fatto sport a buoni livelli, di manifestare interesse sulla società attualmente della famiglia Sciotto. Intanto, dopo aver svolto un lungo allenamento sul sintetico di Mili Marina, domani la squadra riprenderà il lavoro al “Franco Scoglio” dove l’erba è sempre più verde grazie al lavoro della ditta incaricata che, proprio in questi ultimi giorni, ha provveduto alla semina ed alla bonifica del prato verde.