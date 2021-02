Clima teso in casa Acireale, ieri c’è stata la contestazione dei tifosi che non è piaciuta affatto alla società. Ci sono state delle aggressioni verbali al direttore sportivo e al direttore generale e nella sfida contro il Troina mister Pagana non siederà in panchina.

La dirigenza granata da dopo il match contro il Troina si disimpegnerà totalmente dalla società, cercando di venderla. Ad annunciarlo è stato lo stesso Acireale attraverso un post sulla propria pagina Facebook.





Di seguito quanto scritto:

“Non è stato ripagato il cospicuo impegno profuso e il lavoro messo a disposizione di una crescita collettiva: con grande amarezza si constata che le scelte intraprese per il bene dell’Acireale Calcio abbiano creato insuperabili problematiche ambientali.

A seguito dell’incontro avvenuto nel pomeriggio odierno tra la tifoseria organizzata e l’Acireale Calcio, preso atto delle aggressioni verbali subite dal Direttore Generale, il Direttore Sportivo e il massimo sponsor, si comunica che a partire da giovedì 25 febbraio, dopo la gara interna con il Troina, la Società si disimpegnerà totalmente dalla gestione, cercando di intraprendere trattative inerenti alla cessione della stessa.