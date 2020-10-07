Oltre al Palermo, anche l’Acireale ha inoltrato una lettera al governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci per riaprire lo stadio. Ecco la lettera mandata dal dg Fasone:
𝐀𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐍𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐌𝐮𝐬𝐮𝐦𝐞𝐜𝐢𝐸𝑔𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒,𝐶𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎, 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑟𝑔𝑒𝑟𝐿𝑒 𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑖 𝑎𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑜𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑟𝑎 𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑙’𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒.𝑆𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 𝑆𝐴𝑅𝑆-𝐶𝑜𝑉 2, 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜, 𝑠𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑐𝑢𝑒 𝑒 𝑚𝑖𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑎𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝐿’𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑒, 𝑠𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒, 𝑐𝑖 𝑝𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑑𝑖 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑑 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑖𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀.𝐼𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑒̀ 𝑢𝑛’𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑎. 𝑁𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎 𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎, 𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖, 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑒-𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑠𝑎𝑐𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖 𝑛𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖. 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖, 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜, 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎̀ 𝑎𝑑 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑒/𝑜 𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒, 𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑖𝑜, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐴𝑐𝑖𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜, 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑔𝑔𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑖 𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑒̀ 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑑 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜.𝑁𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙’𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑠𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜-𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑖𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖. 𝐿𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑙’𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑔𝑜𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑡𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑣𝑖 𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜. 𝐴𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑎, 𝑒̀ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑜, 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖, 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑠𝑢𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑙𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖. 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜, 𝐿𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑔ℎ𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟𝑐𝑖 𝑙’𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑆𝑡𝑎𝑑𝑖𝑜 “𝐴𝑐𝑖 𝑒 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎” 𝑑𝑖 𝐴𝑐𝑖𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 (𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 14.500 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖) 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑛𝑒𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑑𝑖 1.000 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎.𝐿𝑎 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎𝑚𝑜, 𝑠𝑖𝑛 𝑑’𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑣𝑜𝑟𝑟𝑎̀ 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑟𝑐𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝐶𝑖𝑡𝑡𝑎̀.