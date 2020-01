Nuovo colpo in vista per l’Acireale. Secondo quanto riporta la pagina Facebook “Acireale Calcio: notizie e aggiornamenti sui granata” sarebbe vicino l’arrivo del mediano Sidibe in granata. L’ ivoriano è atteso oggi agli allenamenti della squadra. Champerlain Sidibe, giovane centrocampista classe 2000 originario della Costa d’Avorio,

nella prima metà della stagione in corso ha militato in Serie C con il Rende, formazione in cui non ha trovato spazio.