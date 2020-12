«Cosa penso di Boscaglia? Il mister davanti alle telecamere evita di sgridarci, ma quando siamo nello spogliatoio ci da le giuste indicazioni per capire in cosa abbiamo sbagliato e come possiamo migliorare. Lo stimo molto perché è una cosa che farei anche io. Al mister piace fare un calcio propositivo, ma ci chiede sempre di avere equilibrio. Preferisco questo tipo di allenatore. Preferisco la sua idea di calcio. Un calcio propositivo».

Queste le parole rilasciate da Andrea Accardi, difensore del Palermo, ai microfoni di “Siamo Aquile”.