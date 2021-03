«Come mai il Palermo ha avuto bisogno di grandi motivazioni per sfoderare buone prestazioni senza continuità di risultati? Purtroppo ci è mancata la continuità e la classifica lo dice in modo netto, il mister lavorerà su questo perché i valori li abbiamo. Se c’è da soffrire dobbiamo farlo da squadra.

Come ho giocato da esterno a centrocampo? Sono a disposizione del gruppo in qualsiasi ruolo. In questi anni ho cambiato diversi ruoli e mi metto sempre a disposizione dell’allenatore.





Come ho vissuto questi giorni col cambio allenatore? Non bene, quando c’è un ritiro c’è qualcosa che non va nei risultati, sapevamo che avevamo qualcosa da mettere a posto, il mister ci darà una grossa mano per rimettere tutto nel proprio ordine. Ho vissuto il derby in maniera intensa, non vedendo l’ora di giocarlo. E’ andata nel modo in cui sognavo».

Queste le parole rilasciate da Andrea Accardi, difensore del Palermo, in conferenza stampa al termine del match contro il Catania.