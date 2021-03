« In questi giorni di ritiro ho provato a non pensare a questa partita, poi più si avvicinava ho cominciato a sentirla. Ovviamente ho pensato a quando ho saltato il derby dell’andata, a come stavo, per fortuna oggi l’ho vissuto da protagonista in campo, abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo e continueremo ad esserlo.

Se pensiamo di svoltare il campionato? Dobbiamo goderci questa vittoria, poi domani si penserà alla partita di domenica, dobbiamo vivere di giornata in giornata, nelle nostre posizioni basta una sconfitta, appena vinciamo sembriamo dei campioni.





Oggi anche in 10 abbiamo sofferto, facendo un’azione incredibile. Dobbiamo dimostrare di essere una squadra che sa soffrire».

Queste le parole rilasciate da Andrea Accardi, difensore del Palermo, in conferenza stampa al termine del match contro il Catania.