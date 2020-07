Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo,Andrea Accardi, calciatore in forza al Palermo, si è espresso così in merito alla stagione del Palermo:

«Lo spogliatoio nuovo l’ho vissuto in maniera strana. Perché conoscevo l’ambiente e le persone che ci lavoravano, ma non conoscevo i nuovi compagni. Mi sono dovuto inserire anche io in questo gruppo. Ma si è creato un gruppo che è una famiglia. Siamo una famiglia, abbiamo fatto tantissime cene di squadra. Ci incontriamo spesso fuori dal campo. Si è creato un qualcosa che va oltre il semplice gruppo».