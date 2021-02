Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Bebbe Accardi, agente Fifa, ha parlato del passaggo dello Spezia a degli imprenditori americani e del futuro del Palermo. Ecco le sue parole:

«Gli americani hanno capito che è il momento giusto per investire in Italia. E arriveranno ancora altri colossi nei prossimi anni, non è strano. Mi aspetto uno Spezia con grande attenzione ai bilanci ma con l’idea di crescere in linea con il bacino d’utenza. Nel tempo a La Spezia si potrà creare qualcosa di importante.





Non sembra avere grandi programmi futuri invece la squadra della sua città, il Palermo? Era già tutto scritto a suo tempo. Si sapeva che sarebbe finita così. Ma sento parlare di una valutazione di quindici milioni per vendere…. se pagano un milione in Serie C la proprietà dovrebbe dire grazie e andare via. Lo Spezia in A è stato venduto circa 20 milioni, una squadra di C non può valerne 15».