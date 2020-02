L’edizione odierna di “Repubblica” riporta le parole del presidente del Palermo Mirri in merito alle barriere del Barbera «Gli spettatori si sentirebbero direttamente protagonisti dell’evento – immagina Mirri – i tifosi seduti in prima fila avrebbero i giocatori a un passo e il fatto che non c’è il fossato renderebbe lo stadio davvero simile a quelli della Premier. Il comune è sembrato disponibile ad affiancarci in questa battaglia culturale che vogliamo intestarci. Speriamo che dalle parole si possa passare ai fatti. Vogliamo essere promotori di una forte sensibilizzazione verso una nuova cultura sportiva e un nuovo modo di vedere le partite ».