A marzo ti convoco al 100%: Spalletti lo chiama per la 1^ volta in assoluto | In azzurro per fare il titolare

Il ct azzurro ha già deciso di convocare il calciatore nella prossima sosta di marzo, ma non solo: lo schiererà titolare contro la Germania.

Tra circa due mesi torneranno in campo le nazionali. Dopo una lunga pausa (l’ultimo appuntamento c’è stato a novembre scorso) finalmente potremmo rivedere all’opera le varie selezioni. C’è ovviamente tanta attesa per quella azzurra, la quale sfiderà la Germania nella doppia sfida valevole per i quarti di finale di Nations League.

Sarà un confronto importante dunque per l’Italia, non solo per il valore dell’avversario e per il prosieguo della competizione, ma anche e soprattutto per ottenere un cammino più agevole in vista della qualificazione ai prossimi Mondiali. Per questa ragione dunque quello con i tedeschi è un appuntamento da non sbagliare, e di conseguenza il ct Luciano Spalletti ha già iniziato a lavorare in previsione di ciò.

Uno dei temi maggiormente discussi dal mister riguarda di sicuro quello delle convocazioni. E a tal merito nelle scorse ore sono iniziate a circolare alcune voci riguardanti la prima chiamata nei confronti di un calciatore, che pare essere già stabilita. Addirittura il commissario tecnico pare aver deciso di schierarlo titolare.

Spalletti lo chiama per la prima volta

Sono tanti i giocatori italiani che si sono messi in evidenza in questa prima parte di stagione. Uno di questi su tutti però ha avuto una costanza e un miglioramento molto evidenti rispetto allo scorso anno.

Stiamo parlando di Marco Carnesecchi, estremo difensore dell’Atalanta. Le sue prestazioni sono appunto eccellenti. Basti pensare ad una delle più recenti, quella contro la Juve di martedì sera, per comprenderne la qualità. Tante parate decisive ed un miracolo clamoroso sul colpo di testa di Kalulu, dove ha praticamente tolto il pallone dalla porta. E le sue prove non sono affatto passate inosservate a mister Spalletti.

Non solo la convocazione, pronto a prendersi il posto da titolare

Visto quanto di buono sta facendo il ragazzo, sembra ormai praticamente sicuro che il ct lo convochi a marzo prossimo, a discapito probabilmente di Guglielmo Vicario, al momento infortunato.

Ma non è tutto. Non è da escludere infatti che, visto anche il periodo non proprio positivo che sta vivendo Gigio Donnarumma, Carnesecchi possa prendersi addirittura la titolarità tra i pali della nazionale.