Italia, Spalletti: «Qualificazione al Mondiale importantissima per la nostra Nazione»

Il tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, si è espresso ai microfoni di Vivo Azzurro per commentare diverse tematiche riguardanti l’Italia:

«Quando ci siamo ritrovati alla prima convocazione, ne abbiamo parlato. Probabilmente ho sbagliato qualcosa a voler tutto e subito. Quando il messaggio che passi è troppo denso, si rischia di inceppare i meccanismi. La qualificazione al Mondiale è importantissima per la nostra Nazione, tutti aspettano che l’Italia giochi da ogni parte del mondo. Noi siamo alla ricerca di una nostra identità da sviluppare per il nostro calcio. Ci stiamo lavorando, ora si vede una squadra che fatica per essere un gruppo compatto, coeso e con la voglia di diventare forte con un calcio aperto, libero e totale».