In vista del match di domenica tra Licata e Palermo, dopo 30 anni dall’ultimo incontro, la società di casa sta organizzando una serie di iniziative per consolidare il rapporto tra i due club. Infatti, l’attore licatese Ireneo Moscato, contitolare del negozio di ortofrutta “NNi Carusi” di via Palma, ha deciso di regalare ai sostenitori rosanero dei carciofi licatesi. Lo stesso Moscato lo ha scritto nell’ormai famosa lavagna, sistemata sulla motoape con frutta e verdura in sosta davanti al suo negozio: “Domenica, dalle 10 alle 12 – conferma Moscato – a tutti i tifosi del Palermo che si presenteranno nel nostro negozio, regaleremo i carciofi licatesi. Pensiamo di distribuirne almeno 300 mazzi, dunque un quantitativo che sfiora gli 8.000 carciofi. Un’iniziativa che tende a promuovere i prodotti della nostra terra e, allo stesso tempo, rafforzare il legame di amicizia con Palermo”. Questo quanto riportato da “Quilicata.it”.