Emergono novità importanti in merito alla situazione legata a Balotelli e all’accusa da parte di una ragazza di averla violentata quando il giocatore militava in Francia al Nizza. Infatti, secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, le parole del legale della ragazza non sarebbero passate di certo inosservate, quest’ultime infatti sembrano evidenziare che si tratti solo di una messa in scena da parte dei due per sottrarre dei soldi al calciatore. Ecco le parole dell’avvocato Roberto Imparato: «Imparato 1 – Balotelli 0. Voglio una Ferrari gialla… e una blu. Confessione piena. Cosa farò adesso? Devo pensarci, è delicatissimo. Abbiamo fatto cento prove. La ragazza è un’attrice nata. Alla fine Balotelli fa pena». Il legale ha poi affermato: «La Ferrari? Una battuta. Io e la cliente eravamo disposti a chiudere transando tra i 60 e i 100 mila euro. Balotelli ne offrì 30 mila. Sono accordi che si fanno per evitare alle vittime il peso di un processo. I soldi spettavano a lei e il mio onorario non bastava a comprare il cerchione di una Ferrari. Perché definirla un’attrice? Avevamo bisogno di una confessione e solo lei poteva ottenerla. Intendevo dire che aveva gestito bene le emozioni, spingendolo a parlare di quella notte».