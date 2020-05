Le autorità potrebbero perseguire non solo i gestori del ristorante ma anche i clienti che il 15 maggio scorso a Moormerland, in Bassa Sassonia, hanno partecipato a una serata nella quale si sono scambiati strette di mano e abbracci, causando il contagio di 14 persone e la quarantena di 133. Questo quanto sostenuto oggi dalla ministra della Salute del Land, Carola Reimann, ad Hannover. In occasione della riapertura dei ristoranti il 15 maggio scorso si erano riunite un numero di persone superiore al consentito e non avevano rispettato le regole sul distanziamento. “Quello che abbiamo visto era un meeting” ha detto la senatrice “e questo non è permesso”.