100 milioni di euro: ci date Arda Guler? Ancelotti legge sconvolto la mail

Offerta shock per Arda Guler - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Offerta shock al Real Madrid per il gioiellino turco Arda Guler: Ancelotti potrebbe seriamente perdere il suo pupillo

Nel corso dell’ultimo campionato Europeo, con la sua Turchia, ha fatto vedere a tutti le sue importanti qualità e soprattutto senso del gol (oltre a fornire due assist ai suoi compagni di squadra). D’altronde non è stata una scoperta visto che lo aveva già fatto intravedere con il Real Madrid.

Solamente che con i ‘Blancos’, complice un infortunio, non ha avuto modo di mettersi in mostra disputando solamente pochissimi incontri. Poco importa per Arda Guler che, comunque, ha sempre trovato la via della rete con una facilità disarmante.

Il gioiello del Real Madrid è considerato come uno dei migliori prospetti del calcio internazionale. Il classe 2005 è uno dei pupilli di Carlo Ancelotti per questa stagione sportiva. Andrà a rinforzare un reparto attaccanti già forte di suo, ma senza dimenticare gli ultimi arrivi come quelli di Endrick e Mbappé.

Nel frattempo, però, una notizia shock scuote i tifosi madrileni ed anche il tecnico Ancelotti. Sul fantastica turco è piombato prepotentemente il top club straniero che fa sul serio per lui. Pronti 100 milioni di euro per averlo in questa sessione estiva di calciomercato.

Arda Guler, offerta shock dalla Premier League: pronti 100 milioni di euro

Dalla Spagna arriva una notizia bomba: la Premier League potrebbe essere il prossimo campionato di Arda Guler. Ed il motivo è fin troppo chiaro: il Manchester United lo vuole a tutti i costi per rinforzare il proprio reparto offensivo. Tutti cash e senza perdere tempo: lo vuole in questo mese di agosto.

Il Real Madrid sarebbe stato informato di questa offerta grazie ad alcuni intermediari. Gli stessi che hanno considerato l’ipotesi di un trasferimento per il fantasista. Una occasione per il calciatore che, al Real Madrid, non partirebbe titolare nonostante le sue immense qualità.

Arda Guler nel mirino dello United, ten Hag lo vuole al centro del progetto

Una richiesta fatta partire direttamente da Erik ten Hag. Il manager dei ‘Red Devils’ lo considera come un elemento importante per il suo progetto. A frenare gli entusiasmi del club inglese, però, ci ha pensato direttamente la stampa spagnola.

Secondo quanto riportato dai media, infatti, pare molto difficile che Perez voglia privarsi del calciatore visto che lo considera come parte integrante della squadra e, soprattutto, del futuro del Real Madrid.