Frecciatine via Twitter da parte di Paolo Ziliani a Leonardo Bonucci.

Il giornalista storicamente anti-juventino ha ironizzato sull’espulsione di Bonucci, pungendo il difensore bianconero e ieri capitano della Nazionale:

“Quando ti dimentichi che non sei in Serie A e non arbitra un arbitro AJA”.

Ecco il tweet: