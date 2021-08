Walter Zenga ha pubblicato un video su Instagram in cui viene ripreso mentre si fa inoculare una dose di vaccino Pfizer.

La prima delle due che gli consentiranno di fare rientro in Italia dagli Emirati Arabi.

In precedenza all’ex allenatore del Cagliari, erano state somministrate due dosi di Sinopharm (per un totale di quattro) che però non permettono l’accesso al Green Pass, e questo avrebbe impedito a Zenga di rientrare in Italia. “C’è chi non si vaccina, chi fa il richiamo e chi come me decide di fare dopo 2 dosi di Sinopharm anche una terza e quarta dose di Pfizer”.