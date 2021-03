Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vicenda per cui ha partecipato ad una puntata di “C’è Posta per Te”. Ecco quanto riportato da “Laroma24.it”:

«Sono storie che fanno crescere e che mettono in contatto con la vita reale. Anche Alessandro si è accorto della potenza dei social e di come vadano gestiti al meglio. Cosa che anche io adesso sto facendo. Ale è mio coetaneo e per lui ci sarò sempre, ma anche la figura di Maurizio è fantastica. Il suo desiderio di paternità per me è un insegnamento e uno stimolo per fare tutto al meglio, visto che fra poco questo sarà un mondo che comincerò a conoscere da vicino, assumendo le mie responsabilità. E la cosa mi emoziona e mi responsabilizza».





«Campo? Ormai sono vicino al rientro. Sto sempre meglio. A metà aprile farò un test con la Primavera e poi sarò pronto. Non vedo l’ora di aiutare la Roma a conquistare un posto in Champions e magari a vincere l’Europa League».