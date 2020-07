Pronta una nuova misura rivoluzionaria, si tratta del sostegno economico mensile per ogni figlio. Infatti secondo quanto riporta “Tgcom24” l’assemblea di Montecitorio sta per approvare questa misura, dove ogni figlio percepirà dal momento della nascita 200 euro fino al 21esimo anno di età. Questo sarà un aiuto per le famiglie numerose visto che dal terzo figlio in poi, la cifrà aumenterà, stessa cosa per chi ha figli disabili.