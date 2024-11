“Vuole giocare in Serie A”: lascia il PSG a gennaio per l’Italia | Affare (quasi) fatto

Trattativa in stato avanzato per un club di Serie A in vista di gennaio, che si rinforzerà in maniera importante con un calciatore del PSG.

Siamo ormai entrati nel vivo della stagione, e le squadre adesso cominciano a fare sul serio. E’ fondamentale iniziare ad anellare importanti risultati per i club, in modo da provare a raggiungere gli obiettivi prefissati dalle società ad inizio stagione. Mentre i calciatori e gli allenatori lavorano sul campo però le dirigenze hanno gli occhi ben puntati su altre questioni.

L’apertura della finestra di mercato estiva infatti si avvicina in maniera inesorabile, e sono tante le squadre che hanno bisogno di rinforzi. In Serie A, vista anche la mancanza di importanti disponibilità dal punto di vista economico, si cercherà di cogliere al volo le occasioni. E una di questa a quanto pare proviene direttamente da sotto alla Torre Eiffel.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti un calciatore del PSG vuole a tutti i costi giocare nel nostro campionato. Una decisione netta e chiara, che sta spingendo un club ad intraprendere una trattativa con lo sceicco Al Khelaifi. Vediamo dunque di quale calciatore stiamo parlando e qual è la compagine pronta a chiudere l’affare.

Un calciatore del PSG approda in Serie A

La Juventus dopo un buon avvio di stagione sta mostrando alcune lacune importanti. In particolar modo è la difesa a fare acqua da tutte le parti. Dopo il grave infortunio al legamento crociato patito da Bremer, e la condizione per nulla eccellente di Danilo e Gatti, il reparto arretrato bianconero non da più alcuna sicurezza.

E’ per questa ragione dunque che ai piani alti della Continassa è partita la ricerca ad un nuovo difensore. E uno dei profili individuati è quello di Milan Skriniar, ex centrale interista, il quale sembra che voglia tornare in Serie A.

C’è l’annuncio sulla volontà del calciatore

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ”Tornare in A sarebbe anche un desiderio del calciatore, visto che il contesto in passato lo ha esaltato”. Una volontà chiara dunque quella dello slovacco, almeno stando alle indiscrezioni del giornale.

Staremo a vedere dunque se le cose andranno davvero così, e soprattutto se la Juventus proverà a dargli l’assalto, conscia delle grosse difficoltà economiche che ci sono per chiudere l’affare.