Vuoi venire con me al Fenerbahce? Mourinho chiama direttamente in Serie A: se lo porta in Turchia

José Mourinho pesca dalla Serie A. Lo special one vuole portarsi in Turchia un suo ex pupillo: ok da parte della società

Con un occhio alla Serie A, Mourinho prepara la prossima stagione del Fenerbahce, sua nuova squadra, per fare tornare i gialloblu a vincere il campionato e imporsi anche in Europa, specialità della casa.

Dopo il declino romanista il portoghese sembra infatti avere trovato nuovi stimoli e grande voglia a Istanbul, dove è stato presentato davanti a un vero e proprio bagno di folla, orma più di un mese fa, e ha promessi vittorie e attaccamento alla maglia fin dal primo allenamento.

Tanti i calciatori affiancati al Fenerbahce in queste settimane, proprio per il carisma di Mourinho, che a detta di tanti osservatori sarebbe diventato un bel traino per convincere i giocatori a trasferirsi in Turchia. Adesso nel mirino del club sarebbe finito un altro giocatore della Serie A.

Fenerbahce su Jovic: l’indiscrezione

Nove reti messe a segno tra tutte le competizioni con Pioli in panchina, sempre partendo dalle riserve, a parte in Europa League, e regalando diversi punti alla causa. Luka Jovic, che ha sempre avuto l’aria di un giocatore scontento di scaldare la panchina, è diventato un vero specialista a colpire a gara in corso, e per questo al momento il suo addio da Milano non era cosa così scontata.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira in queste ore però, il giocatore sarebbe finito nel mirino del Fenerbache, che avrebbe mostrato interesse per l’attaccante. Mourinho cerca una punta, e come riferito dal giornalista sportivo su X, Fali Ramadani agente del serbo avrebbe già aperto i collqui con il club turco per provare a capire se ci sono gli estremi per un trasferimento dal diavolo a Istanbul.

Milan, Jovic verso Istanbul: al suo posto Fullkrug

Ci sarebbe dunque spazio per un altro attaccante in casa Milan, ma questo indipendentemente dall’addio del serbo, autore dell’unico gol della sua nazionale a Euro 2024. Il Fenerbahce nelle prossime ore contatterà la società, dopo avere preso contatti con il giocatore che con i rossoneri ha un contratto fino al 2025. Perderlo per il Milan vorrebbe dire alleggerirsi le casse dal suo stipendio e incassare una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro.

Al posto del serbo piace come vice Morata il tedesco Fullkrug, che il Dortmund sarebbe disposto a cedere per una cifra complessiva di 20 milioni di euro. Insomma, se Jovic dovesse raggiungere Mourinho, il Milan potrebbe risparmiare e fare cassa, in vista dell’affondo per l’attaccante della nazionale tedesca.