Volpi: «Secondo posto lotta tra Como, Cremonese e Venezia. Play-off una lotteria»

Sergio Volpi, ex centrocampista e bandiera della Sampdoria, si è espresso sulla Serie B ai microfoni di Sportal.it.

Di seguito le sue parole:

«La Serie B è, come sempre, è molto emozionante e combattuto. Credo che ormai il primo posto sia del Parma che mi pare avere una marcia in più rispetto a tutte le altre. Per il secondo posto, quindi per salire immediatamente in Serie A, vedo una lotta a tre tra Como, Cremonese e Venezia. I play-off saranno una vera e propria lotteria. Un nuovo piccolo campionato in cui, chi starà meglio, si porterà a casa la promozione. Può davvero accadere di tutto. La Sampdoria in questo momento si sta ritrovando, anche perchè sta recuperando giocatori importanti. Credo proprio che, se dovesse entrare nei play-off, potrebbe essere la classica mina vagante».