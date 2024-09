Viviano: «Miccoli più forte di Cassano e Di Natale»

Intervenuto durante una live con “TvPlay.it” l’ex portiere rosanero Emiliano Viviano ha parlato di Miccoli e il paragone con Cassano e Di Natale.

Ecco le sue parole:

«Ne metto pochi sopra Fabrizio Miccoli. Ho giocato anche con Di Natale, ma Fabrizio era più forte. Totò era più centrato a fare gol la squadra giocava per lui. Fabrizio facev anche assist oltre ai gol. Miccoli o Cassano? Lì è bella perche Antonio è uno dei più forte in assoluto, ma sono diversi. Antonio faceva giocare meglio tutti, non aveva la capacità di fare gol come Fabrizio».