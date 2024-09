Vivarini presenta Cittadella-Frosinone: «Dobbiamo trovare la cattiveria che in B è indispensabile»

Vincenzo Vivarini, alla vigilia del match contro il Cittadella, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara.

«Abbiamo lavorato tanto per cercare soluzioni diverse, dobbiamo migliorare su tanti aspetti e in questa settimana ci siamo concentrati molto sull’aspetto mentale perché dobbiamo trovare quella carica nervosa e quella giusta cattiveria che in Serie B è indispensabile. Abbiamo bisogno anche di un episodio favorevole. Questa è una cosa indispensabile, abbiamo e dobbiamo dare tutti noi qualcosa in più. Dovremmo essere, me compreso, più attenti in tutto affinché si riesca a trovare quella scintilla che ci darà la forza di fare bene da qui alla fine del campionato. Ho visto voglia di reagire nel gruppo e ora mi aspetto una reazione forte in campo.

Cittadella è una squadra che aggredisce molto e alto, ti soffoca nella tua area. Dovremmo essere bravi a fare la nostra partita e portare a casa un risultato positivo. Pecorino era stato convocato per Bari, ma il giorno prima dell’incontro ha avuto un rigonfiamento al ginocchio, ennesimo inconveniente che ci danneggia visto che non sarà del match neanche domani. Sarà assente anche Ghedjemis che è tornato e ha ripreso ad allenarsi però è chiaro che deve lavorare molto per ritrovare la condizione. Garritano? Ha fatto una bella settimana. In questi casi c’è bisogno di esperienza e personalità, lui è a disposizione».