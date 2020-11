Nelle prossime ore la Viterbese deciderà chi sarà il sostituto di Agenore Maurizi, esonerato subito dopo la sconfitta con la Paganese, sebbene il tecnico sia in isolamento domiciliare causa Covid.

Stando a quanto riferito da “Tusciaweb.eu”, al momento in cima alla lista del club laziale per la panchina c’è il nome di Bruno Caneo, ex tecnico del Rieti.