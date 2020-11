Buone notizie per la Viterbese che recupera 5 giocatori dopo il focolaio di Coronavirus.

Infatti il club laziale ha annunciato attraverso una nota sul proprio sito ufficiale che 5 giocatori si sono negativizzati. Di seguito la nota:





“La società U.S. Viterbese 1908 comunica che la sessione di tamponi effettuati nella giornata di lunedì 9 novembre 2020 allo stadio “Enrico Rocchi” dall’azienda predisposta ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra. Guariti, invece, cinque componenti del gruppo. Permangono, quindi, cinque persone positive all’interno del gruppo squadra che ora si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico”.